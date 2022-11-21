شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات "أمريكية ـ يمنية" حول الاتفاقيات العسكرية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، التعاون العسكري، وتنفيذ الاتفاقات السابقة بين الجانبين.

وبحسب الفضائية اليمنية، أطلع رئيس هيئة الأركان العامة خلال اللقاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية، على مجمل التطورات الميدانية، وخروقات جماعة الحوثي للهدنة المنتهية، والخسائر البشرية التي تعرض لها الجيش خلال فترة الهدنة.

من جانبه، أكد الجنرال كوريلا استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار لليمن، معبرا عن إدانته لتعنت جماعة الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية للسلام.