شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأسرة التونسية تنظم منتدى "المرأة والابتكار الرقمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن التونسية منتدى البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال والاستثمار النسائي تحت عنوان (المرأة التونسية والابتكار الرقمي)، وذلك على هامش القمة الـ18 للفرنكفونية بجزيرة جربة.



وعٌرض - خلال أعمال المنتدى، اليوم /الأحد/ - برنامج المرأة الجديد لريادة الأعمال والاستثمار (RAIDET) كعامل للنمو والشمول المالي، الذي يستهدف تمويل المشروعات النسائية من أجل إنشاء جيل جديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال النسائية.



وأظهر العرض أن أكثر من 5200 امرأة تقدمن للحصول على قروض مالية عبر مختلف بنود ميزانية البرنامج من خلال المنصة الرقمية التفاعلية Raidet، والتي أطلقت في 10 أغسطس الماضي وتسمح لرواد الأعمال الشباب برصد تقدم مشروعاتهم عن بعد مع ضمان الإدارة الرشيدة للبرنامج.



وأكد المنتدى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه برنامج المرأة الجديد لريادة الأعمال والاستثمار، هو تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم المبتكرة والشركات الناشئة التي تمثل لاعبا ديناميكيا في النظام الإيكولوجي، ويتمثل هذا التحدي في إنشاء ودعم أكثر من 2285 مشروعا واعدا له قدرة عالية على التوظيف.