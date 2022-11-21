شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بحرينى يشيد بمستويات التعاون الثنائى مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الأحد، بالمستويات المتطورة والمتقدمة للتعاون الثنائي المشترك بين بلاده والصين على مدى أكثر من 30 عاما خاصة في المجالات التجارية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه، بالمبعوث الخاص الصيني للشرق الأوسط تشاي جون، على هامش أعمال الدورة 18 لمؤتمر حوار المنامة، حيث أكد الشيخ خالد تطلع البحرين لنجاح أعمال القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية، اللتين تستضيفهما السعودية الشهر المقبل، لدفع مستويات العلاقات الخليجية العربية الصينية نحو آفاق أوسع بما يعود بالنماء على دول وشعوب المنطقة والصين.



من جانبه، أعرب تشاي عن أمله في يخلص مؤتمر حوار المنامة إلى نتائج وتوصيات قيمة من شأنها أن تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجميع، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البحرين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين.