شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تضبط 10 متسللين على حدودها مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، عن ضبط 10 أشخاص تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إن وحدات الحرس العاملة بجهات تطاوين والقصرين، تمكنت من ضبط 10 أشخاص يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تسللوا عبر الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأضاف المتحدث أنه من ناحية أخرى تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات جربة والشبيكة، من ضبط شخصين مطلوبين للجهات الأمنية والقضائية، بتهمة تشكيل خلية عصابية لاجتياز الحدود البحرية خلسة.