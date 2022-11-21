شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: القضاء على أكثر من 270 من عناصر "داعش" منذ بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء الطيار تحسين الخفاجي، أن القوات الأمنية نجحت في القضاء على أكثر من 270 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي منذ بداية العام الحالي.
وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية في تصريحات أوردتها لقناة "السومرية نيوز" مساء الأحد، أن سلاح الجو قتل أكثر من 170 عنصرا إرهابيا.
وأضاف أنه في الوقت ذاته فإن العمل الاستخباري ووكالة الاستخبارات ساهمت في القضاء على الكثير من عناصر التنظيم الإرهابي.