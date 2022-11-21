شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: القضاء على أكثر من 270 من عناصر "داعش" منذ بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء الطيار تحسين الخفاجي، أن القوات الأمنية نجحت في القضاء على أكثر من 270 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي منذ بداية العام الحالي.