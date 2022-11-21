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الأمن العراقى: القضاء على أكثر من 270 من عناصر "داعش" منذ بداية 2022

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القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء الطيار تحسين الخفاجي، أن القوات الأمنية نجحت في القضاء على أكثر من 270 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي منذ بداية العام الحالي. 

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية في تصريحات أوردتها لقناة "السومرية نيوز" مساء الأحد، أن سلاح الجو قتل أكثر من 170 عنصرا إرهابيا.

وأضاف أنه في الوقت ذاته فإن العمل الاستخباري ووكالة الاستخبارات ساهمت في القضاء على الكثير من عناصر التنظيم الإرهابي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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