شكرا لقرائتكم خبر عن النايض يبحث مع سفيري فرنسا وبريطانيا لدى ليبيا سبل اجراء انتخابات رئاسية و برلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش المرشح الرئاسي رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، مساء الأحد، أهمية استعادة الزخم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ودعم ذلك وإزالة العراقيل.

كما ناقشا، الطرق المتاحة لحل الأزمة السياسية في ليبيا والأسس القانونية المطلوبة للذهاب نحو انتخابات رئاسية و برلمانية، وأهمية مشاركة النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني للوصول إلى حل مستدام وقابل للتطبيق في ليبيا.

إلى ذلك، بحث النايض مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مدى خطورة المأزق السياسي الحالي وسبل الخروج منه، وأهمية إزالة العوائق، كما ناقشا أهمية دعم الشعب الليبي في ممارسة حقوقه المشروعة باختيار قياداته من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العاجلة.