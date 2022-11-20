شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يؤكد مضي بلاده في اتجاه الانفتاح نحو جميع الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن بلاده ماضية في اتجاه الانفتاح نحو جميع الدول، مشددًا على عدم استخدام الأراضي العراقية مقرًا أو ممرًا لتهديد أمن دول الجوار، وعلى أهمية الارتكان للحوار لمواجهة التحديات لاسيما الأمنية منها بما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة.



وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال لقاء حسين، بوفد أمريكي ضم كل من مُساعدة وزير الخارجية لشُؤُون الشرق الأدنى باربرا ليف، ووكيل وزارة الدفاع كولين كال، ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، على هامش أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر "حوار المنامة".



وأشار حسين إلى أن بلاده ماضية في اتجاه إبرام علاقات متوازنة مبنية على تحقيق المصالح المشتركة وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جانبهم، أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، مجددين الالتزام بدعم بغداد في حربه ضد عصابات "داعش" الإرهابية والقضاء عليهم.



وجرى -خلال اللقاء- التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقشا الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته.