شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين من ليبيا لإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شبكة لتهريب البشر غير قانونية إلى إيطاليا تضم متهمين من جنسيات مختلفة.



وأكدت مديرية أمن بنغازي بحسب تلفزيون الوسط الليبي ورود معلومات عن عصابة تمتهن النصب والاحتيال على العمالة الوافدة وتهريب البشر إلى دولة إيطاليا بالتحديد عن طريق البحر وأخذ مبالغ مالية تصل إلى 7000 دينار للفرد الواحد مقابل نقلهم إلى دولة إيطاليا ومنهم من يتم نقله ومنهم من يتم النصب والاحتيال عليه .



وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه بتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية أحد الأشخاص المتورطين في التشكيل العصابي ويتولى استلام المبالغ المالية من العمالة الوافدة وتم إعداد كمين مُحكم له وضبطه وتبين أنه يُدعى ص.م.س من مواليد 1995 .



وأفاد المتهم خلال التحقيقات أنه يقوم بأخذ المبالغ المالية من العمالة الوافدة بالتحديد السودانية والجنسية البنجلاديشية ويسلمه لشخص ليبي الجنسية جاري البحث عنه ويتم تحديد يوم معين للخروج بهم عن طريق البحر إلى دولة إيطاليا بواسطة مركب صيد.