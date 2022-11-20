شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار فرنسا لاستضافة القمة المقبلة للفرنكفوينة فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد اختيار فرنسا لاستضافة الدورة التاسعة عشرة من القمة الفرنكفونية بعد عامين من الوقت الحالي.

وقال الرئيس قيس سعيد - في كلمة له في ختام الدورة الـ18 للقمة - إن أعضاء المنظمة الدولية للفرنكفوينة أجمعوا على اختيار فرنسا لاستضافة الدورة المقبلة من القمة، مؤكدا ثقته في قدرة فرنسا على المشاركة في النهوض بالمنظمة .

ومن ناحية أخرى، هنأ الرئيس التونسي، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو لإعادة انتخابها على رأس المنظمة، معربا عن ثقته في نجاحها لتطوير عمل المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشاد سعيد بروح الانفتاح البناءة التي سادت أعمال القمة ومناخ الثقة الذي كان سمة غالبة خلال تبادل الأفكار في مختلف المحاور التي تم التطرق إليها، مضيفا أن النقاش العميق يؤكد الرغبة المشتركة لجميع دول المنظمة في فرنكفوينة قوية .

وأكد سعيد إلتزام تونس بمتابعة الجهود والإصلاحات من أجل فرنكفوينة متجهة نحو المستقبل، والتضامن على مستوى الكوكب بأكلمه من أجل عالم مرتبط بالقيم المشتركة للديمقراطية والحرية والمشاركة المجتمعية.