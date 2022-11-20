شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يشارك في حلقة نقاشية حول المرأة والشباب بقمة الفرنكفوينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد المكانة التي تحظى بها المرأة التونسية منذ القرن الـ19، منوها بأن بلاده تعد من الدول الرائدة في العالم في تطوير تشريعاتها في هذا الشأن.



ودعا الرئيس التونسي - خلال مشاركته، اليوم الأحد، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالقمة الفرنكفونية تحت عنوان (المرأة والشباب.. أهداف ذات أولوية للفرنكفونية) - إلى اعتماد مقاربة واقعية تتجاوز النصوص التشريعية التقليدية لتحفظ كرامة المرأة في كنف المساواة وتكافؤ الفرص.



ولفت إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتحولات التي تشهدها مشاركة الشباب كقوة فاعلة في الشأن العام، معربا عن أمله في أن تساهم نقاشات "قمة جربة" في وضع اقتراحات عملية ومقاربات مبتكرة حول التطورات التي تشهدها قضايا المرأة والشباب في الفضاء الفرنكوفوني والعالم أجمع.



يشار إلى أن تونس تحتضن يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بجزيرة جربة القمةَ الفرنكوفونية الـ18، والاحتفالَ في المناسبة نفسها بالذكرى الـ50 لإنشاء الفرنكوفونية المؤسسية.