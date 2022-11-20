شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه جرائم المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الاعتداءات التي وقعت أمس خلال احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية والعدوان الذي وقع منهم على سكان البلدة القديمة بمدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.



واعتبر روحي فتوح رئيس المجلس، في بيان صحفي، صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين ووحشيتهم مُريبًا ومرفوضًا، ويشجعهم على التمادي في انتهاكاتهم بحق المدنيين العزل.



وعبر رئيس المجلس الوطني عن قلقه من مغبة سيطرة سلطات الاحتلال الكاملة على الحرم الابراهيمي، ومنع الفلسطينيين من ممارسة حرية العبادة، في ضوء الاعتداءات المتكررة.