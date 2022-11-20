شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يؤكد أهمية العمل المشترك للحد من آثار تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، أهمية العمل للوصول إلى نتائج للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان صحفي، أن رئيس الجمهورية العراقى استقبل في بغداد، سفير هولندا لدى بغداد هانس ساندي، حيث أكد الرئيس العراقي عزم بلاده على إدامة وتطوير العلاقات المتينة مع هولندا وتوطيد آفاق التعاون البنّاء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأشار الرئيس العراقى إلى ضرورة التعاون الدولي لتنسيق الخدمات الإنسانية الأساسية المقدمة للنازحين، حيث تتركز الاهتمامات على الإسراع في حسم هذا الملف وإعادة العائلات النازحة إلى مناطق سكناها، منوها بأهمية العمل المشترك في مشكلة المياه التي يعاني منها العراق والتى أثرت على مجمل قطاعات الحياة في البلاد.