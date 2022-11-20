شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: ممارسات الحوثيين تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن ممارسات جماعة الحوثي تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني - في كلمة أمام الجلسة الخامسة للنسخة الـ18 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة) والذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة لمدة 3 أيام - إلى المجتمع الدولي لممارسة ضغوط فعالة على جماعة الحوثى عبر بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها قرار 2216 والمتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا .

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي تداعيات هجمات جماعة الحوثى على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط والتي تمثل تهديداً للامن والسلم في المنطقة وتحديًا لكافة الجهود التي تبذل لإحلال السلام في اليمن، وذلك على هامش مشاركته في الدورة ال18 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة).