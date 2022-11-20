شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة فى السعودية وصحو فى الإمارات ودافئ بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية على البحر وتكون مثيرة للغبار.

الكويت:

دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة .