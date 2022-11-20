شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يعود لبلاده قادما من تونس بعد المشاركة في مؤتمر الفرنكفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء السبت إلى نواكشوط، قادما من تونس، بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الفرنكفوفونية بمدينة جربة.

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - أن الرئيس الغزواني أجرى مباحثات مع جانغ سونغ مين، مبعوثا خاصا من رئيس كوريا الجنوبية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر لفرنكفونية، حيث بحثا مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خدمة للمصالح المشتركة.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 18 لقمة الفرنكفونية - في وقت سابق اليوم - بجزيرة جربة، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد ورؤساء دول وحكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث تسلمت تونس، رئاسة القمة، من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.