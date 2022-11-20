شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيلون ماسك يُعيد ترامب إلى "تويتر" مجددا.. ماذا كانت آخر تغريداته؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد ساعات من طرحه استفتاء لمدة 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، أعاده إيلون ماسك إلى تويتر مجددا.

وكان أكثر من 10 ملايين حساب على "تويتر" صوتوا السبت في استطلاع أطلقه إيلون ماسك الجمعة، لمدة 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما بلغت نسبة المؤيدين لذلك 52%، أما الرافضون فبلغت نسبتهم، تبلغ 47،7%.

وبعد انتهاء الاستطلاع، قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، إنه سيعيد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "تويتر".

وفور قرار ماسك، عاد حساب الرئيس الأمريكي السابق ترامب على "تويتر"، إلى الظهور مجددًا.

وكان إيلون ماسك أطلق الاستطلاع مساء الجمعة، بعد ساعات من قيام المالك الجديد لمنصة "تويتر" بإعادة حسابات أخرى معلّقة أيضا، باسم حرية التعبير.

وغرد الملياردير صباح السبت، قائلا: "من الرائع أن نراقب هذا الاستطلاع!" مُرحبا بمعدل التصويت خلال الليل والذي بلغ مليون صوت في الساعة.

وحُظر حساب ترامب على "تويتر" بعد يومين من اجتياح أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 إبان مصادقة أعضاء الكونجرس على فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

وكانت آخر تغريدات الرئيس الأمريكي السابق في 8 يناير/كانون الثاني 2021، قبل إغلاق الحساب: "إلى جميع الذين طلبوا ذلك، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني 2021"، في إشارة إلى حفل تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن.

وكان ترامب مستخدمًا نهما لتويتر ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق نيته عدم العودة إلى تويتر، مفضلًا الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة "تروث سوشل" التي أطلقها بعد استبعاده من تويتر.