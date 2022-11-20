شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية البحرين والنرويج يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، السبت، مع نظيرته النرويجية أنكن هويتفلدت، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة).

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو سبل تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على الأصعدة كافة، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة).