شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تجري جولة بمطار جربة جرجيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، مساء السبت، جولة تفقدية بمطار جربة جرجيس الدولي، بمناسبة انعقاد القمة الفرنكفونية.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن نجلاء رمضان اطلعت خلال الجولة على سير العمل بالمطار، وعاينت مدى جاهزية مختلف القطاعات ونقاط العبور والاستقبال، ورافقها وزير النقل ربيع المجيدي ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير السياحة محمد المعز بالحسين.

كما تفقدت رئيسة الحكومة التونسية النقاط الأمنية بالمطار ونقاط استقبال المسافرين ومراحل إجراءات عبورهم، إضافة إلى الاطلاع على جاهزية القاعة الشرفية للمطار، بما يضمن حسن استقبال الوافدين وضيوف تونس المشاركين بالقمة.