شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مسجدين واندلاع مواجهات محتدمة بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون إسرائيليون مسجدي "باب الزاوية" و"الصدّيق"، السبت، في شارع "الشلالة" بوسط مدينة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية وذلك خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وقال شهود عيان إن مستوطنين مُدججين بالسلاح هاجموا المسجدين المذكورين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وحطموا زجاج نوافذهما.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، ما أقدم عليه الاحتلال ومستوطنوه مشيرا إلى أنها ليست الواقعة الأولى إذ هاجم الاحتلال ومستوطنوه خلال أقل من شهر عدة مساجد، ما يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لتوفير الحماية لدور العبادة بشتى الطرق والوسائل.

وقالت مصادر فلسطينية بالخليل إن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري وسط المدينة.

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت وسط الخليل، بزعم تأمين الحماية لمئات المستوطنين الذين اعتدوا على المواطنين وعاثوا خرابا بممتلكاتهم وسط المدينة، اثناء زيارتهم موقع أثري يطلقون عليه قبر "عتنائيل بن قنز" لإقامة طقوس تلمودية احتفالا بأعياد يهودية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين والمحال التجارية في باب الزاوية ما تسبب في إصابة العشرات منهم بالاختناق.