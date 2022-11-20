العثور على جثث "دواعش" خلال تمشيط حى طريق السد فى درعا

القاهرة - سامية سيد - عثرت الجهات السورية المختصة على جثث قتلى أبرز متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال تمشيط حي طريق السد بمدينة درعا جنوبي البلاد، وذلك بعد اشتباك وقع مؤخرا بين قوات الأمن ومسلحين.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية، أن "هؤلاء القتلى من بين من كانوا متحصنين داخل الحي خلال العملية الأمنية التي انتهت بالسيطرة على الحي، وتطهيره من فلول التنظيم التكفيري".

وأضافت نقلا عن مصدر أمني أن "من أبرز الذين تم العثور على جثثهم داخل الحي الإرهابي محمد قاسم صبيحي الملقب بأبو طارق قاسم النيران، المنفذ للعديد من الجرائم والمجازر في محافظة درعا، والتي كان أبرزها مجزرة مخفر شرطة المزيريب بريف درعا الغربي التي راح ضحيتها 9 من عناصر المخفر".

كما لفت المصدر إلى أن من الإرهابيين القتلى الذين تم التعرف عليهم من يسمى الأمير العام لتنظيم "داعش" في درعا البلد، وهو أبو حمزة الشامي، إضافة إلى الأمير العسكري للتنظيم، أبو سالم الديري.

وفي سياق عمليات التمشيط، عثرت الجهات المختصة الجمعة الماضية، على عبوات ناسفة متعددة الأشكال والأوزان في منزل متزعم تنظيم "داعش" الإرهابي، في حي طريق السد مؤيد حرفوش الملقب أبو طعجة، إضافة إلى عبوات مخصصة لتفخيخ الدراجات النارية وألغام متنوعة.