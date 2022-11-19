ولى العهد السعودى يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية

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القاهرة - سامية سيد - تسلم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

ولى العهد السعودى يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية



وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولى العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد ولي العهد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.