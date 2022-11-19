شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ساحل إقليم الدريوش فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية، بلغت قوتها 4.5 درجات بمقياس ريختير، اليوم، بعرض ساحل إقليم الدريوش في منطقة الريف المغربية.

وأوضح المعهد - في بيان اليوم السبت أن ه الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و32 دقيقة و42 ثانية بعد منتصف الليل (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف أن الهزة، التي سجلت على عمق 25 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.458 درجة شمالا، وخط الطول 3.573 درجة غربا.