شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 وزيرا للخارجية يشاركون فى أعمال قمة الفرنكوفونية في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة الفرنكوفونية برئاسة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والذي يمثل 85 دولة.

وقال المنسق الإعلامي لقمة الفرنكوفونية محمد الطربلسي، إن الاجتماع - الذي يعقد بجزيرة "جربة" التونسية - يضم أكثر من 20 وزير خارجية ووزيرا مكلفا بالفرنكوفونية، إضافة لممثلي كل الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم هذه الدول، ومنها التشغيل والتنمية والشباب والقضايا السياسية والتهديدات التي تواجه الفضاء الفرنكوفوني.

وأضاف الطربلسي أن الاجتماع سيتناول أيضا التقرير المالي وإعداد ميزانية عام 2023 للمنظمة الفرنكوفونية واستراتيجيتها للفترة من (2030/2023)، وبحث طلبات انضمام دول جديدة لقائمة الدول الأعضاء.