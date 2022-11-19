شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون يعتدون على محال تجارية وسط الخليل خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت، محال تجارية لمواطنين فلسطينيين وسط مدينة الخليل، واعتدوا عليهم، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال الاحتفال بـ "الأعياد اليهودية".

وقالت مصادر فلسطينية بالخليل، إن المُستوطنين تجمعوا في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة الحرم الإبراهيمي، وشارع الشهداء، ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة، وصولا الى ما يسمى قبر "حفرون" في شارع بئر السبع لإقامة طقوس تلمودية، حيث هاجموا المواطنين والمحال التجارية، وأتلفوا بضائع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتداءات على المواطنين في شارع الشلالة، وحارة جابر، وباب الزاوية، وتل الرميدة وسط المدينة، أصيبت على إثرها طفلة وشاب.