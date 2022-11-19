شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضبط 11 متسللا لحدودها البرية بشكل غير شرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، ضبط 11 متسللا للحدود البرية بشكل غير شرعي .

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت دوريات تابعة لفرقتي الأبحاث والتفتيش برمادة والقصرين، من ضبط 11 شخصا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، تعمدوا التسلل عبر الحدود البرية، بشكل غير شرعي .

وفي إطار العمليات الاستباقية، أشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث بنابل، ألقت القبض على 8 أشخاص من بينهم جزائري و7 تونسيين، بتهمة الشروع في تشكيل خلية عصابية لاجتياز الحدود البحرية خلسة.