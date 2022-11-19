شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عازمون على تطوير القطاع النفطي وتنفيذ المشروعات لتلبية حاجة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عزم الحكومة على تطوير القطاع النفطي، والانتهاء من المشروعات التي تلبي حاجة المواطنين من الوقود.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء - أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - أن "السوداني أعلن بدء العمل في مشروع توسعة (مصـفى الشنافية) في محافظة الديوانية، وسيعمل هذا المشروع على زيادة طاقة الإنتاج في المصفى من 20 ألف برميل يومياً إلى 90 ألف برميل يومياً، بإضافة وحدة تكرير بطاقة 70 ألف برميل في اليـوم".

وأوضح السوداني أن "هذه الزيادة ستسهم في تخفيض استيراد البنزين وزيت الغاز، وتوفير كميات فائضة من إنتاج الغاز السائل وزيت الوقود، ذات المردود الاقتصادي الكبير، كما سيوفر المشروع حوالي ثلاثة آلاف فرصة عمل".

وأضاف أن "تكلفة هذا المشروع بلغت 125 مليون دولار، ومن المتوقع إضافة وحدات الهدرجة والتكرير والوحدات التكميلية لتحسين مواصفات البنزين، وهي وحدات ستحتاج إلى تخصيص أخر بحدود 675 مليون دولار".