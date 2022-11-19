شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني عراقي: مقتل 4 جنود في هجوم إرهابي لـ"داعش" بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، مقتل 4 عناصر من قوات الجيش العراقي إثر هجوم لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر - لم تسمه - القول: "إن عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" هاجمت عناصر من الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك؛ ما أسفر عن مقتل 4 جنود".

وأضاف المصدر "أن قادة الجيش العراقي تفقدوا مكان الحادث، وقامت قوات الجيش بعملية عسكرية تفتيشية بحثا عن العناصر الإرهابية".

وأوضح أن "التعرض أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "عناصر داعش الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".