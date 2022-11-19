شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الرقمي الأردني: التعاون بين القاهرة وعمان دائما يكون مثمرا وناجحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، إن العلاقات بين القاهرة وعمان لها تاريخها وقوتها على مر العصور، وأن هناك خصوصية وأخوية في العلاقات المصرية الأردنية، موضحا أن التعاون القائم والمشترك بين مصر والأردن يحقق نتائج إيجابية في مختلف قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هذا التعاون دائما وأبدا ما يكون مثمرا وبناء وناجحا.

وأضاف الهناندة، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن على هامش فعاليات النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022، والتي اختتمت في البحر الميت أول أمس الخميس، أن توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تدفع في اتجاه المزيد من التعاون المشترك، مشيرا إلى أن نجاح المباحثات والتعاون يعود في المقام الأول إلى حالة الخصوصية بين البلدين والتكامل فيما بينهما، مشيدا بالعلاقات المصرية الأردنية في كافة القطاعات وخصوصا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن العلاقات بين القاهرة وعمان مميزة ولها نتائجها الإيجابية على الشعبين الشقيقين، ودائما ما تكون فيما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وهذا ما تؤكد عليه أيضا القيادة السياسية في كلا الدولتين دائما.

وحول المباحثات التي أجراها مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت على هامش المنتدى، كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أن هذه المباحثات تأتي في إطار سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بمجالات مراكز البيانات، والتحول الرقمى، والربط البينى، والبريد.

وأوضح أن المناقشات تناولت دفع سبل التعاون بين مصر والأردن فى مجال البنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أنه تم استعراض آخر التطورات والمستجدات الدولية فى مجال الاتصالات، والجهود التى تقوم بها مصر والأردن في هذا القطاع.

ووصف الهناندة مباحثاته مع وزير الاتصالات بأنها مثمرة وجيدة للغاية وستكون لها نتائج إيجابية على التعاون بين مصر والأردن في قطاع الاتصالات وفي العديد من مشتملات هذا القطاع، منوها بأن هناك حرصا من البلدين على دعم المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين القاهرة وعمان.

وبشأن المشاركة المصرية بوفد رفيع المستوى في مثل هذه المنتديات الدولية، أعرب الوزير الأردني عن سعادته وسروره بالحضور المصري رفيع المستوى والذي أيضا يؤكد قوة العلاقات المصرية الأردنية، وتابع أن الحضور المصري مهم للغاية في مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الدولية التي تعقد بالأردن، موضحا أن مصر لديها من الخبرات والكفاءات بما يساهم في نجاح مثل هذه المنتديات من خلال المناقشات المميزة والثرية بالمعلومات.

وأكد الهناندة أن الأردن يعول على الدعم المصري للجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر والأردن تجمعهما خبرات كبيرة في هذا القطاع مما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

ولفت إلى أن المنتدى نجح نجاحا كبيرا على خلفية الحضور الكبير الذي شهده حيث تجاوز عدد الحضور والمسجلين أكثر من 2500 شخص من دول مختلفة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الحضور أثرى المناقشات وبالتالي المخرجات كانت جيدة للغاية بما يخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن المنتدى والحضور يثمن دور الأردن الرئيسي والمركزي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وعالمنا العربي، مشددا على أن هذا الحضور والنجاح يؤشر على ثقة المستثمر في قدرات وكفاءة الشركات الأردنية والشباب الأردني والعربي.

وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني عن تطلعه إلى مزيد من المنتديات والمؤتمرات والمناقشات فيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن التحول الرقمي بات هو التحدي الحقيقي أمام الحكومات وعليها التحرك فيه بسرعة كبيرة وكفاءة عالية وهذا ما يحدث في الأردن حاليا.

كانت فعاليات النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022، قد اختتمت أول أمس الخميس في منطقة البحر الميت، وشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في المنتدى، وأجرى مباحثات مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بمجالات مراكز البيانات، والتحول الرقمى، والربط البينى، والبريد.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة في إحدى جلسات الحوار بالمنتدى، أن بناء الإنسان العربي هو حجر الزاوية لأى نهضة رقمية تتطلع إلى تحقيقها الشعوب العربية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعداد جيل قادر على تطويع مختلف التكنولوجيات لصالح المجتمع، مشيرا إلى أن الشباب العربي متى أتيحت له الفرصة لتحصيل المعرفة والعلم اللازم فإنه قادر على بناء مجتمع رقمي.

يذكر أن منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد واحداً من أشهر وأكبر المؤتمرات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على مستوى المنطقة، ويقام كل عامين تحت رعاية العاهل الأردني.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور التكنولوجيا فى إيجاد حلول للتحديات العالمية الملحة التى تواجهها معظم الدول، خاصة مع التأثير الكبير لجائحة كورونا، حيث يناقش الكثير من الموضوعات، أهمها، الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المالية والصناعات الذكية، كما يتضمن المنتدى معرضا يضم أجنحة لشركات محلية وعربية ودولية، وأجنحة وطنية تضم شركات من مختلف دول المنطقة والعالم، منها شركات مصرية، بما يتيح فرصا للتشبيك مع الشركات الأردنية.