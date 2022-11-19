شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية الشراكة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن ذلك جاء خلال لقائه في العاصمة البحرينية المنامة، بالمدير العام الإداري لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلين لوجال، على هامش منتدى "حوار المنامة 2022".

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لخدمة المصالح المشتركة.