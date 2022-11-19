شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخر جراء قصف جوي إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخر جراء قصف جوي إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله" إن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ؛ ما أسفر عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية