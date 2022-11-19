شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تثمن جهود سلطنة عمان الثابتة فى حل القضايا الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الولايات المتحدة دعم سلطنة عمان الثابت في القضايا الإنسانية، بما في ذلك دورها في تأمين حرية المواطن الأمريكي باقر نمازى من إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية بمناسبة عيد عمان الوطني، الجمعة، إن واشنطن تدرك دور سلطنة عمان المهم في العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي في اليمن.

وأعرب عن امتنانه لتاريخ البلدين المشترك منذ فترة طويلة وتعاونهما، معبرا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة الثنائية.

واختتم بلينكن بيانه قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أعرب عن تمنياتنا الحارة لشعب سلطنة عمان بمناسبة احتفالهم بالعيد الوطني.