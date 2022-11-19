شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وليبيا تتفقان على استعادة التعاون الثنائى فى مجالى النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت تونس وليبيا على استعادة التعاون الثنائي في مجالي النفط والغاز، والإعداد لزيارة عمل يقوم بها الجانب الليبي إلى تونس خلال الأسبوع المقبل يضم ممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي النفط والغاز، وذلك للتباحث حول آليات تفعيل التبادل التجاري والتعاون التقني والفني وآفاق الشراكة للطرفين في هذين المجالين.

جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها وفد حكومي تونسي رفيع المستوى إلى ليبيا لبحث سبل تعزيز ودفع التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة والطاقات المتجددة والتجارة والنقل.



ً وضم الوفد التونسي كلا من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير النقل ربيع المجيدي، ورئيس الشركة التونسية لصناعات التكرير فاختة المحواشي .



وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم التونسية أن الوزيرة نويرة القنجي أكدت ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات وخصوصا في الصناعة والطاقة والتجارة والنقل بما يتماشى مع علاقات الأخوة والصداقة والتضامن القائم بين البلدين .

وأضاف البيان أن الوفد التونسي التقى - خلال الزيارة - مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والذي شدد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة على جميع المستويات.



وتابع البيان أن رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة التقى الوفد الحكومي التونسي أيضا، وأشاد بمواقف القيادة التونسية في مساعدة ليبيا على تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا ضرورة كسر الحواجز وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، وجدّد ترحيبه بدخول شركات تونسية إلى ليبيا لإنجاز مشروعات في البنية التحتية والطرقات والتجهيز والإسكان.