شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تدعو التونسيين بالخارج لمساندة بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، التونسيين بالخارج لمساندة بلدهم فى مواجهة التحديات الراهنة، معتبرة أنهم يشكلون ثروة للبلدان المضيفة لهم ولبلدانهم الأصلية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة، مع عدد من المنتخبين الشرعيين في المجالس البلدية الأوروبية من أصل تونسي، والتي هنأتهم على نجاحهم في الاندماج بالبلدان الأوروبية، وثمنت مساهماتهم الفعالة في تعزيز الروابط التونسية الأوروبية.



وأكدت نجلاء رمضان ضرورة أن يشارك التونسيون بالخارج في اختيار وتنفيذ الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية، ومساندة بلادهم في مواجهة التحديات الراهنة.



ومن جانبهم، عبر المنتخبون التونسيون عن ارتباطهم العميق بتونس، واستعدادهم الكامل ورغبتهم في الانخراط بشكل كبير في أي مبادرة ترجع بالنفع على تونس، مؤكدين مواصلة مجهوداتهم الرامية إلى تطوير فرص الشراكات لصالح تونس والمشاركة في المبادرات التي تطلقها الحكومة.