شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وتايلاند يوقعان 5 اتفاقيات فى مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقعت السعودية وتايلاند اليوم 5 اتفاقيات منها فى مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار، حسبما ذكرت شبكة العربية.
ووصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، الخميس، في زيارة رسمية، قادماً من كوريا الجنوبية.
وكان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوشا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن سفير المملكة لدى تايلاند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني قوله إن زيارة ولي العهد ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات ستسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
واختتم ولي العهد السعودي زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، وفي وقت سابق، أفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس يون سوك يول عبّر لولي العهد السعودي، عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية وغير ذلك من القطاعات، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.
وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً في سول، في إطار زيارة يجريها ولي العهد لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث وصل ولي العهد السعودي، الأربعاء، إلى سول ثاني محطات جولته الآسيوية، بعد مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في إندونيسيا.