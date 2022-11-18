شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وتايلاند يوقعان 5 اتفاقيات فى مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت السعودية وتايلاند اليوم 5 اتفاقيات منها فى مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ووصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، الخميس، في زيارة رسمية، قادماً من كوريا الجنوبية.

وكان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوشا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن سفير المملكة لدى تايلاند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني قوله إن زيارة ولي العهد ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات ستسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.