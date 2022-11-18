شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى عدم السفر للعراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، دعوة إلى رعاياها بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري محتمل من جانب تركيا في هذه المناطق، والذي قد يحدث في الأيام المقبلة.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة - إن القنصلية الأمريكية العامة في أربيل تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة.



وأضافت أن "حكومة الولايات المتحدة تواصل تقديم النصيحة لمواطنيها لتجنب هذه المناطق"، داعية إلى تجنب المناطق الحدودية، وتوخي الحذر إذا كانت تجمعات أو احتجاجات كبيرة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.



وأشارت إلى أن إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية بخصوص العراق لم تتغير ولا تزال عند المستوى 4، وتنص الإرشادات على تجنب السفر بسبب الإرهاب، والاختطاف، والصراع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة لبعثة العراق على تقديم الدعم لمواطني الولايات المتحدة.