شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تأثير التغير المناخي أصبح أكثر حدة على المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن تأثير التغير المناخي أصبح أكثر حدة على المرأة في العديد من المجالات، مؤكدا حرص الأمم المتحدة على ألا يكون هناك تقليص لدور المرأة في كافة القطاعات.

وأضاف جوتيريش -خلال إحدى الجلسات، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (كوب-27)، بمدينة شرم الشيخ- أن قضية المناخ مرتبطة دائما بالتكنولوجيا، والنموذج الحالي لا نستطيع أن نحيا معه، وبالتالي هناك أنظمة مختلفة للذكاء الاصطناعي تسيطر على عالمنا.

وأشار إلى أن 70% من الانبعاثات الكربونية تأتي من المدن، وبالتالي من الضروري أن تقوم كل دولة بإنشاء هيئة أو مؤسسة للبلديات، لكي تشارك في الوفود الرسمية لبلدانها في مختلف المؤتمرات الدولية.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الحكومات المشاركة في مؤتمر المناخ، لم تجلب معها في الوفود الرسمية ممثلين للمجتمع المدني أو للبلديات، مؤكدا ضرورة إيجاد العديد من الطرق لخلق الوظائف وبرامج تدريبية وبرامج حماية اجتماعية لمساعدة البشر حتى لا يتم تركهم خلف الركب.

وأضاف أن الأمم المتحدة، لديها مساهمات ومجلس رفيع المستوى مرتبط بالالتزام بصافي صفر انبعاثات، وهو أمر صعب جدا فيما يتعلق بالتمويل، ولكن من الضروري أن نمضي قدما بالتعهدات والالتزامات من أجل مجابهة التحديات المناخية.