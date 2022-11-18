شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين شهداء مخيم جباليا.. ومساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيّع حشد غفير من الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الذين لقوا مصرعهم أمس الخميس، في حريق بمبنى سكني في مخيم "جباليا" بشمال قطاع غزة.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة في مسجد "الخلفاء الراشدين" وسط المخيم، ليتم بعدها مواراة الجثامين الثرى بمقبرة الشهداء في بلدة "بيت لاهيا" وسط حالة من الحزن والصدمة جراء هذه الفاجعة الأليمة.

وأقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الضحايا، وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم في عليين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضحايا الحريق، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت فلسطين الحداد الوطني اليوم الجمعة على أرواح الضحايا، وتنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

وكان 21 مواطنا من عائلة واحدة لقوا مصرعهم مساء أمس الخميس، إثر حريق ضخم اندلع في منزلهم بمخيم "جباليا".