شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى والرئيس الفرنسى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أوجه العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائى وفرص تطويره وتنميته بمختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" فى العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث جرى أيضا مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي السياق ذاته، بحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، العلاقات السعودية الإندونيسية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزه.

كما التقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.