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ولى العهد السعودى والرئيس الفرنسى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزيز، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أوجه العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائى وفرص تطويره وتنميته بمختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة أنباء "واس" أن ذلك جاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" فى العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث جرى أيضا مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي السياق ذاته، بحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، العلاقات السعودية الإندونيسية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزه.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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