شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى افتتاح المنتدى العالمى للسياحة العلاجية بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي المقرر انعقاده بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 19-21 نوفمبر 2022، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وتأتي مشاركة الأمانة العامة في فعاليات هذا المنتدى في إطار حرصها على توحيد الجهود العربية لزيادة حجم الاستثمار في السياحة العلاجية، خاصة أن المنطقة العربية غنية بمواردها العلاجية والسياحية التي تؤهلها لتصبح وجهة عالمية في مجال السياحة العلاجية، كما أن هناك عدة دول بالمنطقة لديها مستشفيات معترف بها عالميا، وكذلك التفكير في وضع دليل عربي موحد للسياحة العلاجية والاستشفائية في المنطقة العربية لتعزيز التكامل وتشجيع السياحة العلاجية في المنطقة العربية، وإظهار المزايا التي تتمتع بها العديد من الدول العربية لجذب طالبي السياحة العلاجية من مختلف الدول وتشجيع الاستثمار في مجال الصحة بما يخدم القطاع الصحي العربي.

وصرحت السفيرة أبو غزالة، أنه سيتم خلال هذا المنتدى العالمي عرض جهود جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الصحية من أجل الاستمرار في توفير وتحسين خدمات الرعاية الصحية الجيدة ووضع ومتابعة الخطط والاستراتيجيات الصحية بهدف النهوض بعدد من المشاريع الصحية المهمة لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات الصحية في المنطقة العربية.

وأكدت، أن هذا المنتدى العالمي يعد فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المؤسسات الصحية العربية، وخلق شراكات تعاون جدية لتطوير قطاعات السياحة العلاجية مستقبلا، والمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية الصحية والاستفادة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم وانعكاس ذلك على تطوير النظم الإدارية في مختلف القطاعات الصحية في المنطقة العربية.