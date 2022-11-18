شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى العراقى ينتشل 15 جثة من تحت ركام انفجار مدينة السليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الدفاع المدني العراقي في السليمانية، اليوم الجمعة، أنه لم تتبق أي جثة تحت ركام الانفجار بعد انتشال 15 شخصاً.

وقال مدير الدفاع المدني في السليمانية، العميد ديار إبراهيم، في مؤتمر صحفي من موقع الحادث، إنه "تم انتشال 15 جثة من تحت أنقاض ركام الانفجار"، مؤكداً أن "سبب الانفجار تسرب الغاز".

وأضاف العميد إبراهيم: "عملنا منذ الساعة السابعة من مساء أمس وحتى الآن، ولم تتبق أي جثة بعد إخراج آخر جثة من تحت الأنقاض".