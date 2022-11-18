شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: القبض على 15 إرهابيا فى مناطق متفرقة من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 15 إرهابيا في مناطق متفرقة من البلاد.

وأفاد الجهاز ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأنه "استنادا إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالا لعمليات جهاز الأمن الوطنى فى ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابى، تمكنت مفارز الجهاز وبعد الحصول على الموافقات القضائية من إلقاء القبض على 15 إرهابيا فى محافظات (الأنبار ونينوي وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالى).

وأضاف البيان أنه "تم نصب كمائن محكمة أفضت إلى تنفيذ عمليات القبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مشيرا إلى أنه تم تسليم جميع المتهمين المعتقلين إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم حتى ينالوا جزاءهم العادل.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.