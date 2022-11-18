شكرا لقرائتكم خبر عن المالية التونسية: تراجع عجز الميزانية حتى نهاية أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية التونسية، تراجع عجز ميزانية الدولة حتى نهاية شهر أغسطس 2022 إلى 023ر3 مليار دينار، مقابل 387ر3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الوزارة - في وثيقة النتائج لتنفيذ ميزانية الدولة - أن دخل ميزانية الدولة ارتفع بنسبة 1ر22 بالمائة ليصل إلى 011ر25 مليار دينار، من بينها 8ر22 مليار دينار من الدخل الضريبي، فيما ارتفعت نفقات الدولة إلى 098ر27 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة عن العام الماضي .



وأشارت الوزارة إلى أن نفقات الدولة على فائدة الديون الداخلية والخارجية وصلت ما يقرب من 044ر3 مليار دينار، من بينها 8 ر1 مليار دينار للدين الداخلي و1.2 مليار دينار للدين الخارجي و 2ر2 مليار دينار على شكل نفقات استثمار، فيما اقترضت تونس خلال نفس الفترة حوالي 2ر11 مليار دينار من بينها 5 مليارات قروضا داخلية و 1ر6 مليار دينار من الخارج.