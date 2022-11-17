شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: حريق فى مصنع بمصفاة كويتية دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب حريق في مصنع بمصفاة كويتية دون إصابات.

وفى وقت سابق، أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ضرورة ألا يتم تسييس قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة (الشنغن).. موضحا أن الكويت تعتز بنظامها الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور الدولة ورفضها التام والقاطع لمسألة التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لقواعد القانون الدولي وحرصها الدائم على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وبالأخص الأوروبية.

وشدد وزير خارجية الكويت - خلال لقائه اليوم الخميس مع عضو البرلمان الألمانى ووزير الدولة في وزارة خارجية الألمانية الدكتور توبياس ليندنر بمناسبة زيارته الرسمية للكويت - على أن موضوع الإعفاء من (الشنغن) ليس غاية وإنما هو وسيلة لتطوير العلاقات البينية وتعزيز تواصل الشعوب الصديقة وترابطها وازدهارها.