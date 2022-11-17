شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وفرنسا تبحثان التعاون والتنسيق المشترك وآخر المستجدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبى يوسف العقورى اليوم /الخميس/ مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المجلس بمدينة بنغازى، التعاون الثنائى والتنسيق المشترك والمستجدات السياسية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) تأكيد العقوري - خلال اللقاء - عمق العلاقات التي تربط البلدين، وتشديده على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة من بينها مكافحة الإرهاب والهجرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات العلمية والاقتصادية مقدماً شكره لجهود فرنسا لدعم استقرار ليبيا.

كما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بفتح قنصلية فرنسية في بنغازي.

بدوره، جدد السفير مهراج، شكره لرئيس لجنة الخارجية للجهود التي بذلها لعودة اللغة الفرنسية للمناهج الدراسية، مؤكدا حرص بلاده على دعم ليبيا للتقارب مع الفضاء الفرانكفوني وتعزيز التعاون العلمي والثقافي.