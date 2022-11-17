شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال: نبذل جهودًا لتحقيق السلام والديمقراطية والتنمية فى بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، أن حكومته تبذل جهودًا لتحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم /الخميس/، اجتماعًا بين الحكومة الصومالية ومسؤولين من البنك الدولي في العاصمة مقديشيو، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وتحدث "بري"، خلال الاجتماع، عن البرنامج السياسي للحكومة حول تحرير الصومال من ميليشيات الخوارج الإرهابية، وتطوير المؤسسات القضائية وإصلاح المؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة الصومالية تركز على المصالحة واستقرار البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن شكره للبنك الدولي على دعمه المستمر، لا سيما عملية استكمال إعفاء الديون المترتبة على الصومال.