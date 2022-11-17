شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة العراقى: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كوستاريكا بعد إلغاء المباراة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد العراقى لكرة القدم، اليوم /الخميس/، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية التى تضمن حقه فى إطار بنود العقد مع الجانب الكوستاريكى، بعد تخلفه عن الحضور إلى البصرة لخوض المباراة الودية مع أسود الرافدين.

وقال الاتحاد العراقى - فى بيان رسمى - "التزمنا بجميع بنود العقد المبرم مع الجانب الكوستاريكى بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين إقامة المباراة وتوفير كل متطلبات إقامتها، وتمت تهيئة جميع الجوانب التنظيمية للمباراة".



وأضاف: "إلا أن إصرار الجانب الكوستاريكى بشكل غريب ومفاجئ بعدم الموافقة على الدخول إلى أرض البصرة بالطرق القانونية المتبعة ومحاولة استباحة الحدود والدخول دون تسليم أى بيانات إلى الجانب العراقى".



وتابع البيان: "ورفضه بعد ذلك بشكل قاطع خوض المباراة مع استمرار المحاولات، والتدخل المباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة رئيس الاتحاد ومحافظ البصرة والسفير العراقي في الكويت، وتذليل العقبات لإقامة المباراة وتقديم التسهيلات الإضافية بنقل الوفد الكوستاريكي جوا إلى البصرة، إلا أن جميع المحاولات تم رفضها".



وأوضح الاتحاد العراقى "بناء على ما تقدم تم إلغاء المباراة نتيجة إصرار المنتخب الكوستاريكى على عدم خوضها، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقنا في إطار بنود العقد والتي تفرض الشرط الجزائي على الطرف الذي يخل بالاتفاق".



وختم الاتحاد بيانه بالقول: "ستكون هناك تعليمات محددة بإعادة مبالغ تذاكر دخول مباراة منتخبنا الوطني وكوستاريكا إلى الجمهور الرياضي من الذين اقتنوا بطاقة الدخول إلى ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية ستعلن لاحقا، مع التنويه على ضرورة الاحتفاظ بتذكرة الدخول".