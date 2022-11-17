شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام المنتدى العربى للبيئة: العالم بحاجة لاستثمارات كبيرة لضخها فى الاستثمار الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة من بيروت، أن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد المتلائم مع الموارد الطبيعية واحتياجات الإنسان، لافتًا إلى أن الأخضر لا يعني التشجير، كما هو شائع.

وأضاف أمين عام المنتدى العربي للبيئة من بيروت خلال تصريحاته بقناة القاهرة الإخبارية، أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ظهر منذ أكثر 15 عامًا، وهو يعني أن نتقدم اقتصاديًا، ولكن باستخدام مناسب لمواد الطبيعة، وهو يعني التقدم بلا تدمير، موضحا أن أهم إنجازات قمة المناخ، هو الاتفاق الضخم الذي تم لإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر الذي يتم إنتاجه باستخدام كهرباء منتجة، من وقود متجدد من الطاقة الشمية أو طاقة الرياح.

ولفت أمين عام المنتدى العربي للبيئة من بيروت إلى أن العالم في حاجة إلى استثمارات كبيرة لضخها في الاستثمار الأخضر، وهو ما حدث خلال القمة المناخية، إذ أعلنت استثمارات كبرى من شركات خاصة إقليمية وعالمية في طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، لأنها وجدت أجواءً ملائمة للاستثمار في مصر في الوضع الراهن.