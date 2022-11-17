شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، اليوم الخميس، كواليس جلسة مجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للجمهورية، إذ ذكر أن فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للمرة السادسة ليس جديدًا، وأن الأمور تسير على نهج المرات السابقة، فالورقة البيضاء سيطرت على المشهد برمته، كما أن جلسة اليوم تضمنت مطلبًا من أحد النواب بضرورة التدخل الخارجي من شأنه تجميع الأطراف في محاولة للتوصل للتوافق إذ إنه لا يملك أحد الأغلبية.

وأضاف «سنجاب»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الورقة البيضاء التي ظهرت بقوة هذه المرة، نتيجة طبيعية لحالة الانقسام الذي بدا واضحًا على المشهد السياسي، إذ إنّ كل طرف من الأطراف اللبنانية يتمسك بموقفه، موضحًا أن الأوراق البيضاء سيطرت بفضل غياب المرشح الحقيقي القادر على تحقيق التوافق بين الأطراق السياسية، و هناك بعض الأمور التي برزت بقوة خلال جلسة اليوم، ومنها حدوث جدل كبير حول تفسير مواد الدستور اللبناني المتعلقة بالنصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس، وحول النصاب القانوني للفوز، وانتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كثيرًا من النواب يرون أنّ التفسير الحالي للدستور يُصعب فكرة انتخاب رئيس جديد للبنان، كونه يشترط أن يحصل الفائز على أغلبية ثلثي الأصوات، فضلًا عن ضرورة انعقاد جلسة أخرى بحضور 86 نائبًا.