شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: إلغاء جميع فوائد الديون المستحقة على كوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون مساهمة بلاده في التخفيف من وطأة الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، وإلغاء جميع فوائد الديون المستحقة للجزائر مع جدولة سداد هذه الديون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مُشترك، عقده تبون، اليوم/الخميس/ في مقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، مع نظيره الكوبي ميجيل دياز كانيل برموديز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ مساء أمس.



وأوضح تبون أن الجزائر قررت إهداء كوبا محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، فضلا عن إعادة تزويد كوبا بالمحروقات، فضلا عن أنه اتفق مع الرئيس الكوبي على إعادة بعث العديد من المشاريع في مجالات الصحة، والتعليم العالي، والتبادل التجاري.



وأشار إلى أنه في بداية العام المُقبل، ستجتمع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في هافانا، وسيرافق هذه اللجنة 150 مستثمرا جزائريا للبحث عن فرص استثمارية وشراكات جديدة بالسوق الكوبي.



من جانبه، أوضح الرئيس الكوبي أن بلاده تجمعها مع الجزائر أكثر من 60 عاما من علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي، وأن هذه العلاقات التاريخية تدفع البلدين إلى المضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية.