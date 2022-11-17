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هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر، اليوم الخميس، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن هذه الهزة، حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و7 دقائق و12 ثانية ظهرا (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية، سجلت على عمق 27 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.588 درجة غربا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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